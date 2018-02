Jääteed saavad kasutada sõidukid tegeliku massiga kuni 2,5 tonni. Jäätee on avatud valgel ajal, esialgu kell 7.00–18.00.

Jäätee algab Haapsalus Holmi kalda tänavalt üle Suure viigi ning lõppeb Noarootsis Österby sadama muuli juures Nõmmküla-Aulepa-Österby riigimaantee lõpus. Jäätee orienteeruv pikkus on 3 km.

Soodsad ilmaolud võimaldasid täna avada Haapsalu-Noarootsi vahelise jäätee. Õhtuleht käis katsetamas, kuidas uuel jääteel sõita on.

20. veebruaril avati sõiduautost väiksematele sõidukitele Laaksaare–Piirissaare vaheline jäätee. Peipsi järvel asuval jääteel on lubatud liikuda kuni 0,5 tonnise maastikusõiduki ehk näiteks ATV, mootorratta või lumesaaniga. Sõiduautosid Laaksaare–Piirissaare vahelisele jääteele ei lubata!

Jääteele sõites salvesta mobiiltelefoni jäätee alguse viidal olev valvetalituse number, et vajadusel abi kutsuda.



Palve sõidukijuhtidele: mitte sõita seni avamata jääteedele, see on eluohtlik!