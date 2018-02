Riigiettevõte Saarte Liinid ostis aastaid tühjana seisnud ning lagunemisohtlikuks muutunud Kuivastu hotellihoone.

Müügikuulutuse andmeil oli kahekorruseline hoone viimati müügis 65 000 euroga, kirjutas ostust teatanud ajaleht Saarte Hääl. Ka Kuivastu hotelli senine omanik Margit Liblik ütles lehele, et hotell on uue omaniku leidnud.

Saarte Liinide juhatuse liige Jaanus Tamkivi kinnitas, et kuna hoone on aastaid seisnud kasutult ja tänaseks lagunenud ja varisemisohtlik, siis on saabunud aeg see lammutada ning vahetult Kuivastu sadama kõrval asuv maa-ala esimeses etapis heakorrastada.

Saarte Liine huvitas tema sõnul eelkõige kinnistu ise, mis on ligikaudu 1,1 ha suur ja väga sobilik Kuivastu sadama arenguteks. "Kunagi saab sellel kinnistul ehk näha näiteks kaasaegset halli purjekate, kaatrite ja paatide ületalve hoiuks ning hoolduseks," arutles ta. "Üleantud kinnistuga saame aga juba lähiajal oluliselt parandada juurdepääsu Kuivastu jahisadamale maa poolt," märkis Tamkivi.

Muhu vallavalitsus läkitas alles läinud kuul Kuivastu hotelli nüüdseks endisele omanikule, et hoone on äärmiselt lagunemisohtlik ja riivab silma. Muhu vallavanem Raido Liitmäe ütles, et märgukirja ajendiks oli hoone väga kehv olukord, märkis leht. "Hoone asub Muhu ja kogu Saare maakonna mereväravas ning ei jäta just kõige paremat esmamuljet ja kujutab endast reaalset ohtu inimeste tervisele," selgitas Liitmäe ajalehele.

AS Saarte Liinid on eraõiguslik äriühing, mille aktsiad kuuluvad 100% Eesti riigile. Ettevõte tegutseb alates 1. oktoobrist 1994.a. Saarte Liinide põhiülesanne on regionaalsete sadamate haldamine ja arendamine. Eelkõige tähendab see parvlaevaühenduse kindlustamist mandri ja asustatud saarte vahel. AS Saarte Liinid eesmärgiks on laevade, reisijate, sõidukite ning kauba liikumise kvaliteetne korraldamine ettevõtte poolt hallatavates sadamates, seisab ettevõtte kodulehel.

Allikas: BNS

Foto: Saarte Liinid

