Nagu ütles kunagi Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid: Toobal neid rahaasju teab! Toona käis see erakonna rahastamise kohta. Pikka aega peasekretärina Keskerakonna rahaasju korraldanud Priit Toobal on nüüd ligi miljon eurot laenu võtnud ning oma vanaema talust ja endisest koolimajast korraliku turismikeskuse arendanud.

Pooleteise aasta eest avalikkuse eest peitu pugenud Toobal pole aega niisama kulutanud. Nüüd peab mees ratsakeskust, külalistemaja, kasvatab lambaid ja korraldab matuseid.

“Kui rahaasjadest rääkida, siis suur erinevus on selles, et siin tuleb ettevõtjana iga euro ise teenida,” räägib Toobal. “Erakonnas oli ses mõttes lihtsam, et suurem osa tuli riigieelarvest otse erakonna arveldusarvele,” ütleb Toobal, kes 2016. aastal määrati paljudele üllatuseks erakondade rahastuse järelvalvekomisjoni liikmeks. Olgugi, et ta oli varasemalt süüdimõistetud Keskerakonna kassaorderite võltsimises.