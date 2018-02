Tantsumuusika-huvilistele suunatud üritus Kultuurikatlas, kus on kohal Eesti parimad elektroonilise muusika produtsendid ja DJ-d. Kahes saalis astub lavale 15 artisti. Peaesinejad on Madison Mars , Syn Cole ja Mord Fustang. Rohkem infot leiad SIIT !

Made in Estonia

Päev enne Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva toimub palju meelelahutus- ja muusikaüritusi, kust iga huviline endale midagi meelepärast leiab. Siin on toodud väike ülevaade.

Välismaise tantsumuusika poolehoidjatel tasub oma sammud seada Saku Suurhalli, kus toimub Beach Grindi talvine versioon. Lisaks sellistele suurnimedele nagu Knife Party, Netsky, Tungevaag & Raaban ja Macky Gee astub lavalaudadele ka eestimaine Lemon Fight. Rohkem infot SIIT!

Netsky (LAURA OKS)

Lemon Fight (Erlend Štaub)

Vabank 8: 2 Quick Start

Kel tuju jalga keerutada klassikaks kujunenud lugude saatel nagu "Neiu mustas kleidis", "Kingitus" ja "Ühega miljoneist", tuleb reedel suunduda Vabanki, mis tähistab lisaks Eesti 100. sünnipäevale ka enda 8. tegevusaasta täitumist. Rohkem infot leiad SIIT!

2 Quick Start (Erlend Štaub)

Woodstock & Rockstar's 15

Uhkesse teismeikka jõudnud Woodstock & Rockstar's tähistavad oma sünnipäeva koos Ziggy Wild'i, Bonzo, Forgotten Sunrise'i ja Water at Seaparks'iga. Kel huvi, leiab rohkem infot SIIT!

Ziggy Wild (Tiina Kõrtsini)

Bonzo (Tairo Lutter)

Ouu "Papa Solveig" EP esitlus

Rokkmuusikat kuuleb ka Kivi Paber Käärides, kus oma plaati esitleb bänd Ouu. Mehed lubavad tõestada, et ka betoonseinu on võimalik higistama panna, seega kui on huvi, leiad rohkem infot SIIT!

100 Aastat Eesti Muusikat

Mustas Puudlis keerutavad ainult eestimaise muusikaga plaate Martin Jõela, Tõnis Hiiesalu, Johann 3000 ja Kersten Kõrge. Kes soovib veeta 23. veebruari õhtu hea eesti muusika saatel tantsides, leiab infot ürituse kohta SIIT!

★Bashment★ Def Räädu sünnipäev Sinilinnus

Def Räädu ja J.O.C. tutvustavad oma uusi lugusid ja meenutavad legendaarset kulda! Ühtlasi tähistatakse Eesti Vabariigi ja Def Räädu sünnipäevasid. Lisainfot leiad SIIT!

Palju õnne Eesti!

Amigos on eriprogrammiga laval Jüri Pootsmann, Hanna Martinson, Kaire Vilgats ja Lauri Pihlap. Tantsitakse lugude rütmis, mille sõnu kõik peast teavad ja soovitakse tähtsal päeval õnne igale eestlasele. Rohkem infot leiad SIIT!

Jüri Pootsmann (Teet Malsroos)

KAIRE VILGATS (Jörgen Norkroos)

Lauri Pihlap (Teet Malsroos)

EESTI 100 Pidu - Karl-Kristjan Kingi & Valter Soosalu

Pianobaar Bart'is toimub reedel eriüritus, kus astuvad live esinemisega üles Valter Soosalu ning Karl-Kristjan Kingi, DJ Rauno Salumets mängib parimaid hitte Eestist ja mujalt. Rohkem infot leiad SIIT!

Karl-Kristjan Kingi (Erlend Štaub)

Traffic LIVE!

Reedel ilmub Park Lounge’i lavalaudadele Eesti üks kvaliteetseim tantsubänd, kes on valmis tooma teieni supervõimsa “Kesköödisko”. Lisaks muusikalisele meelelahutusele pakub Park Lounge kõikidele külastajatele ka palju muid tegevusi. Lisainfot saad SIIT!

Silver Laas (Mari Luud)

Haigla Pidu vs Mutant Disco

Kel plaan tõsisem tantsuõhtu ette võtta, leiab endale sobiva ürituse klubist KOLM, kus oma jõud ühendavad Haigla pidu ja Mutant Disco. Info ürituse kohta SIIT!

Pungikuninganna Maie Parrik 79

Legendaarne pungimemm andis hiljuti välja plaadi "Laulud ja aastad", kus Maie laule laulavad muu hulgas Väino Puura, Voldemar Kuslap ja Merle Lilje. Oma sünnipäeval tahab ta seda koos oma fännide, sõprade ja toetajatega tähistada.

Tulemas on palju külalisi ja üllatusi ning üle eriti pika aja esineb Maie ka kontserdiga. Kel soov Maiet õnnitleda, seadku sammud Kuku klubisse. Ürituse kohta leiad infot SIIT!

Singer Vinger - J.M.K.E. - Psychoterror

Kel kõvemat pungidoosi vaja, saab reedel minna Factorysse, kus toimub Eesti Vabariigi 100. juubeli puhul muusikafestival “100 aastat Eesti punki”. Üles astuvad läbi aegade kõige vägevamad Eesti punk-orkestrid Singer Vinger, J.M.K.E. ja Psychoterror. Vaata lähemalt SIIT!

J.M.K.E. (Arno Saar)

Psychoterror (Arno Saar)

Singer Vinger (Alar Truu)

Arvo Pärt "Peegel peeglis"

Nordea kontserdimajas toimuv kontsert, mis keskendub Pärdi loomingu tuntuimale osale. Kuigi piletid on kahjuks juba välja müüdud, saavad soovijad veel pileteid soetada 25. veebruariks. Rohkem infot SIIT!

Arvo Pärt (ARNO SAAR)

Mart Müürisepp & Kaisa Selde: "Baariteraapia"

Kes reedel peole minna ei ihka, aga midagi siiski teha tahab, võib minna üritusele "Baariteraapia", mis toimub restoranis Maikrahv. Eesti sajanda sünnipäeva eelõhtul ei pakuta Maikrahvis üksnes kahekäigulist õhtusööki, vaid osutatakse ka "Baariteraapiat". Näitlejad Mart Müürisepp ja Kaisa Selde räägivad, mis neid vaevab, mis rõõmustab ja kuidas nad teineteisega hakkama saavad. Lisaks otsivad nad publiku ees vastust küsimusele, on nad siis üldse koos või lahus. Rohkem infot SIIT!

Mart Müürisepp ja Kaisa Selde (Alar Truu)

Genka & Paul Oja live at Klubi Tempo

Eesti räpi austajatel tasub reedel sammud seada Tartus asuvasse klubisse Tempo, kus esinevad Genka ja Paul Oja. Lisainfot leiad SIIT!

Genka (Tatjana Iljina)

Club Illusion 12. sünnipäev: Karl-Erik Taukar Band

Klubi Illusion tähistab Eesti 100. juubelit ja enda 12. sünnipäeva koos Karl-Erik Taukariga. Rohkem infot SIIT!

Karl-Erik Taukar (Robin Roots)

EV 100: Ultima Thule

Eesti Vabariigi sünnipäeva raames pakub Pärnu kultuuriklubi Tempel unustamatu kontsertelamuse, mille peaesinejaks on armastatud Ultima Thule. Lisainfot leiab SIIT!

Ultima Thule (Alar Truu)

Eesti Vabariik 100 sünnipäevapidu: Kristjan Kasearu ja bänd

Pärnu Jahtklubi restoran ootab kõiki Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamise peole! Jala paneb tantsima Kristjan Kasearu bänd, õhtusööki pakutakse kell 19.00 ning kontserdi algus on kell 20.00. Rohkem infot SIIT!

Kristjan Kasearu (Arno Saar)

Hellad Velled

Hellad Velled esinevad Pärnus täispika kontserdiga, kus ettekandele tulevad kõik aegumatud hitid nagu "Mulle meeldib", "Poeg on kodus", "Tee lahti mu lukud", "London" jt. Rohkem infot leiad SIIT!

Hellad Velled (ALDO LUUD)

Eesti Vabariik 100: aastapäevakontsert

Pärnu Noorte Vabaajakeskuses avatakse kell 18 näitus-müük "EV 100: Noorte Disain" ning kell 19:30 algab Liis Lemsalu Trio kontsert, mida soojendab kohalik noorteansambel Lennart. Rohkem infot leiad SIIT!

Liis Lemsalu (Jörgen Norkroos)

EV 100: Kuldne Trio

Kuressaares saab 23. veebruaril minna legendaarse Kuldse Trio kontserdile. Bänd esineb kahes osas ning uksel pakutakse tervitusnapsu. Rohkem infot SIIT!

Kuldne Trio (Mari Luud)

EV 100 REIV