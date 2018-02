Õhtuleht avaldab Eesti 100 sünnipäeva puhul videote seeria, kus tuntud ja armastatud inimesed edastavad oma õnnesoovid meie armsale Eestile ning jagavad ka oma kõige eredamat Maarjamaaga seotud mälestust.

Brasiiliast pärit Nõmme Kalju jalgpallitreener Fredo Getulio Aurelio ütleb, et ta on väga uhke, et saab just Eestimaal elada. Vaata Fredo täispikka mõtisklust videost!