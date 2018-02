Kõigil meil on ebakindlusi enda ja oma suhte kohta. Ometigi tundub, et naised on kõige ebakindlamad. On see ikka nii? Kas sina aimad, mis muudab sinu mehe ebakindlaks?

Meeste jaoks on oma ebakindluste tunnistamine palju raskem, mistõttu ka endas enesekindluse ja lahenduse leidmine problemaatilisem, kirjutab Your Tango.

Mida mehed kardavad? Milles end ebakindlalt tunnevad?