Tänases Õhtulehes ilmunud artikkel mehest, kes peab alimentidena maksma 750 eurot kuus, on õhku jätnud tuhandeid eestlasi kõnetava küsimuse: kas praegune elatise maksmise süsteem tekitab võlglasi ja alampalgaga seotud elatisrahamiinimum on tõusnud absurdselt kõrgeks või mitte?

Kui kodanikul on kaks või enam last, siis summa, mis iga lapse eest alimentidena maksta, võib päris kopsakaks kujuneda.

„Kui elasime naise ja kolme lapsega koos, oli minu palk 700 eurot. Sellest maksin majalaenu ja arved ning jäi veel elamisekski. Nüüd pean maksma elatist 750 eurot kuus. Utoopia!“ rääkis tänases Õhtulehes olude sunnil elatisvõlglase staatusesse sattunud isa.

Õhtueht, 20. veebruar 2018. (Õhtuleht)

Poliitik, arst ja riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Viktor Vassiljev leiab, et valitsus peaks rohkem rõhku panema majanduse arendamisele. Selleks, et eelmainitud situatsiooni ükski lapsevanem ei sattuks.

„Kala mädaneb peast, aga roogitakse sabast. Elatisraha on suur, toit on kallis, õllel aktsiis peal, bensiini ei jõua osta, palgad nigelad, pensionid olematud. Inimeste sissetulekud võiksid 25 aastat pärast iseseisvumist olla sellised, et jõuaks oma eluga toime tulla, iseennast ja lapsi ilma virisemata ülal pidada,“ leiab Vassiljev.

Poliitiku hinnangul võiks Eesti majandus olla 25 aastaga jõudnud tasemele, mis võimaldaks riiki ja rahvast ülal pidada. „Sellest tuleb alustada, mitte elatisraha või õllehinna peenhäälestamises,“ leiab ta.

Alimentide koguvõlg karjub muutuse järele

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt tunnistab, et elatisvõlgnike teema on seotud keeruliste inimsuheteega ja kahtlemata puudutab eluliselt kui ka valusalt tuhandeid vanemaid ja lapsi.

Ta usub, et elatise maksmist puudutavad regulatsioone tuleb muuta paindlikumaks. „Suur koguvõlg, mis ulatub 52 miljoni euroni 2017. aasta lõpu seisuga, räägib enda eest, et see vajadus midagi ümber vaadata, on olemas,“ leiab Kütt.Sotsiaalkomisjoni esimees kinnitab, et komisjon ootab pikisilmi, et justiitsminister esitaks eelnõu muuta ära alampalga ja elatise seos.

„Ka õiguskantsler on juhtinud tähelepanu sellele, et seda on vaja teha. Lisaks elatise ja alampalga lahtisidumisele tuleb laiemalt vaadata ka seda, et lapse õigus mõlemale vanemale ja õnnelikule lapsepõlvele oleks paremini tagatud,“ teab Kütt rääkida.

Ta jätkab: „Kui jäädakse võlgu näiteks objektiivsetel põhjustel, sest alampalga kohaselt oleks elatist vajalik maksta kolme lapse korral 750 eurot, kuid kui isa palk ongi vaid 500 eurot, siis tegelikult kannatavad ka lapse ja vanema suhted, kes kindlasti hakkab võlglasena kõrvale hoidma ka suhtlemisest lapsega.“

Kütt leiab, et elatismiinimum peab kajastama lastele tehtavaid tegelikke kulutusi ja arvestama ühtlasi kohustatud isiku varalist seisundit.

"Elatise summa sidumine elatist maksma kohustatud vanema sissetulekuga aitaks vältida nende vanemate heitumist ja võlgnikustaatusesse sattumist," usub ta.