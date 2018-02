"Meil on kõik kenasti, harjume uue olukorraga," kommenteerib Mikk. Mees ütleb, et nende perre sündis 16. veebruaril poeg.

Eile spekuleeriti, et muusikutepaar Mikk Saar ja Tanja Mihhailova-Saar on ilmselt saanud lapsevanemateks, sest Mikku nähti Ida-Tallinna keskhaiglas. Kui eile asjaosalisi tabada ei õnnestunud, siis täna kinnitab Mikk Õhtulehele, et neile võib tõesti pere juurdekasvu puhul õnne soovida!

Mikk ja Tanja on paar olnud üle kümne aasta. Armastatud lauljad on küll ja veel pidanud vastama küsimusele: "Millal tulevad lapsed ja pulmad?" Mikk on tunnistanud, et selline pealepressimine on talle sügavalt vastumeelne. "Ma olen sihuke inimene, et ma pigem just sellepärast ei tee, aga samas, kui kõik sellest elu lõpuni räägivad, siis pean ma seda nagunii mingi hetk tegema."

Aastal 2012 rääkis Tanja Kroonikale, et lapsevanemateks saamise teemat pole nad Mikuga veel jutuks võtnud.

Beebiootusest teatas paar mullu 1. novembril, postitades Instagrami armsa pildi, mille allkirjaks "Tulemas uus perebänd aastal 2018".

Tanja Instagrami postitus (Kuvatõmmis/Foto: Mardo Männimägi)

Nädal pärast seda rääkis Tanja Õhtulehele antud intervjuus, et tunneb end väga hästi. "Tegelikult natukene küll mõtlesin, et kuidas kõik läheb ja kas üldse on jõudu lavale astuda, aga siiamaani pole probleeme olnud. Tunnen end väga hästi ja mul on sama palju energiat kui enne."

Naistelehele on Tanja rääkinud, et nad ei avaldanud lapseootuse infot väga vara isegi perele ega sõpradele. "Hoidsime nii kaua enda teada, kui sai. Postitasin naljaga pildi, sest me pole mingi roosamanna-perekond, liblikad ja lilled ... Meile meeldib väike kiiks ja huumor. Eks juba vaadatigi, kas olen lihtsalt juurde võtnud või mis, aga küsida ei juletud." Samuti tunnistas ta intervjuus, et just tema oli see, kes polnud varem lapse saamiseks valmis. "Oli tunne, et pean kogu aeg nähtav ja kuuldav olema. Arvan, et jõudsin nüüd nii kaugele, et vaevalt mind keegi kolme kuuga ära unustab. Tundub täiesti õige aeg."

Mingit plaani, mitu last Tanja ja Miku peres olema saab, nad teinud pole, kinnitas Mihhailova-Saar Naistelehes. "Saaks ühegagi hakkama. Eks see ole näha, kas hakkab meeldima ja tuleb iga aasta või kuidas läheb."

Lapse sugu paarike enne sündi ei avaldanud. "On juhtunud, et vanematele öeldakse üks sugu, aga pärast tuleb tegelikult teine. Me võtame päev korraga ja naudime olukorda," ütles Tanja Õhtulehele.

"Seitsmesed uudised" uurisid Tanjalt lapseootuse ajal ka, kas naine on üle läinud ökotoodetele või näiteks ei värvi ta enda juukseid enam üldse. "Ei, mina elan oma elu ikka edasi, teen peaaegu sama palju tööd ja värvin ikka juukseid, sest tänapäeval on värvid juba sõbralikumad. Ainukese asjana ei söö ma toorest liha või toorest kala."

Pulmade kohta pärimisest pääsesid nad poolteist aastat tagasi, kui tuli ilmsiks, et Tanja ja Mikk on lähimate sõprade ringis imekaunis Toscanas The Lazy Olive'i ehk Podere Finerri mõisas. Tanja rääkis toona Kroonikas, et tutvus pulmapaika valides üle kolmesaja kohaga ning nad otsisid kohta, kus oleks imelised Toscana vaated, aga poleks naabreid.

Tanja ja Mikk oma pulmapäeval (Stina Kase)

Paar soovis, et pulmad oleksid stressivabad ja seal poleks ühtki võõrast inimest. Kõik, õhtujuhist muusikuteni, olid Tanja ja Miku sõbrad. “Kohal olid vanemad, õed-vennad, mõned sugulased, mõned bändikaaslased ja mõned lähedased sõbrad.“

Tanja tunnistas, et pulmapäev oli stressivaba, kuid väike närv oli sees ikka. „Hommikul saime veel basseini ääres vedeleda ja suhelda sõpradega. Siis läksime mõlemad sättima. Minu sõbranna Margit Merirand-Sarapuu tegi mulle soengu, ma tegin ise endale meigi, siis panime riidesse ja oligi valmis.“ Kleidi tegi Karolin Kuusik.

Pea aasta hiljem ütles Tanja Õhtulehele suursündmusele tagasi vaadates, et inimesed on erinevad ning on erinevaid pulmi, kleite ja muusikuid. "Iga paar otsustab ise. Meie tahtsime hoida pigem omaette."