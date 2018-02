Eesti spordikaunitar Grete Šadeiko, kes kuu aja pärast oma ameerika jalgpallurist kihlatu Robert Griffin III-ga abieluranda sõuab, pistab Instagramis rinda mitmete õelate kommenteerijatega. Grete postitab oma elust ja tegemistest väga palju armsaid pilte, kuid leidub õelaid inimesi, kes pildi mittevaatamise asemel hoopis nende alla vastikuid kommentaare jätavad, mitmed neist nahutavad naist mustanahalise mehega abiellumise pärast, teised on aga lihtsalt labased ja rassistlikud. Kuigi osa kasutajanime Ilveseplika nime taha peituva kommenteerija postitustest on kustutatud, võib Grete vastustest välja lugeda, et too pole miskipärast rahul tema mehevalikuga. "Äkki soovid oma mehele seletada, kuidas sa nii palju mustade meeste kohta tead? Tundub, et sul on väga palju jagada. Selle nimi ei ole “realist”, selle nimi on “negatiivsus” ja palun lahku sellega minu “elust”. Soovid seda sitta minule, ma lasen karmal on töö teha sinuga," vastab Grete ühele kommentaarile, mispeale Ilveseplika teatab: "Uudiste lugemiseks nimetakse seda, mitte et endal kogemused peaksid olema! Ma pole nii naiivne, et sulaks nende mustanahaliste mesimagusast jutust! Teisiti nad ei saakski neid rumalaid Eesti naisi endale! Kahju, et ka sina sinna hulka kuulud! Kui sa nii õnnelik oleksid, siis sa ei jagaks koguaeg sotsiaalmeedias pilte!"

Üks teine kommentaator on aga lagedale tulnud mingi infoga, mispeale Šadeiko vastab: "Robert lahutas oma eelmisest naisest enne seda, kui meie üldse kohtusime, seega kõik, mida sa siin ütlesid, on su väljamõeldis või loed liiga palju TMZ’d." Grete kirjutas, et inimestel on õigus eelmisest suhtest edasi liikuda ja kommenteerijal pole õigust Robertit seepärast hukka mõista. Kuigi selle kommenteerija postitus on kustutatud, riivas tolle hinge ilmselt see, et Robert on juba korra abielus olnud.

Mees naitus 2013. aastal oma koolikaaslase Rebeccaga ning kolm aastat hiljem teatati lahutusest. Mõne aja pärast hakati Gretet ja Robertit koos liikumas nägema. Mullu Grete ja Robert kihlusid ning suvel sündis nende perre tütar Gloria. Grete pidi selle pildi all veel kord oma perekonda kaitsma. "Ja veel, ära iialgi enam jäta sellist paska pildi alla, millel on meie tütar. Milline lugupidamatus." Šadeiko ütles ka, et kui kommenteerija veel kord tema tütart mainima peaks, hangib ta kommenteerija numbri teistel põhjustel. Grete kirjutab, et nii tema kui ka Roberti kaheaastane tütar eelmisest abielust armastavad teda ja kõik muu on ebaoluline. "Seega pista oma negatiivsus tead-küll-kuhu."