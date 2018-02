Briti superstaar Hugh Grant (57) ilmus koos produtsendist elukaaslase Anna Ebersteiniga (35) BAFTAde jagamisele. Rootslanna ootab kolmandat last.

Kuuldused Ebersteini järjekordsest rasedusest said alguse jaanuari hakul Kuldgloobuste gala. Anna ema Susanne kinnitas Rootsi ajakirjandusele, et sünnitähtaeg pole enam kaugel. „Mul on uue lapselapse üle väga hea meel.“

Peatselt ilmale tulev maimuke on Grantile juba viies järeltulija.