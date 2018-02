Ajakirja People allikas ei imesta Jennifer Anistoni (49) ja Justin Theroux' (46) lahutusuudise üle - tema sõnul oli nende armusuhtes probleeme juba jupp aega enne abiellumist.

Needsamad tüliküsimused olevatki viimaks kuulsa näitlejapaari lahkuminekuni.

Esikohal oli People'i informaatori sõnul küsimus, kas elada USA lääne- või idarannikul. "Elupaiga küsimus tekitas nägelust sestsaadik, kui nende suhe tõsiseks muutus. Jenil oli alati raske mõista, miks Justinile Los Angeles ei meeldi või miks ta vähemalt ei võiks sellega ära harjuda," rääkis 2015. aastal abiellunud, kuid juba enne üle nelja aasta kurameerinud paari tuttav.

Aniston olevat püüdnud oma mehele meele järele olla ning lubanud tal üha rohkem aega New Yorgis veeta. "Ta tahtis, et Justin oleks õnnelik." Võimalik, et Theroux kasutas Anistoni usaldust aga kurjasti ära - mitme allika väitel olevat ta end Suures Õunas ülal pidanud pigem vallalise kui abielumehena.