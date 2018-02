Alles see oli, kui Kim Kardashian kelkis 60sentimeetrise vööümbermõõduga! Nüüd andis tema vanem õde Kourtney Kardashian vastulöögi – tema kaalub vaid 45 kilo.

38aastane kolme lapse ema suurustas ajakirja People teatel perekondliku telesarja värskes osas, et kaalub oma kaheksa-aastasest pojast Masonist vaid 16 kilo rohkem. Tuleb siiski lisada, et Kourtneyl on pikkust vaid 152 cm. Aga ta on ka kibe trennitegija ning sööb vaid mahetoitu.

„Püüan mitmel põhjusel alati suhkrut vältida, eriti rafineeritud suhkrut,“ kirjutas Kardashian mullu oma veebiküljel. „Esiteks tekitab suhkur sõltuvust ning märkan, et pärast suhkru söömist vajan seda juurde.“ Kourtney paneb oma fännidele südamele, et suhkur ei anna energiat, kui seda treeningul vaja on. „Lisaks leian suhkrut süües, et tselluliiti sigineb juurde.“

Veel on Kourtney rääkinud, et tema ja ta lapsed söövad gluteenivaba toitu ega pruugi piimasaadusi.