Tujuküllane ja kodune talendikonkurss on tagasi! „Üllata Eestit“ on lustlik meelelahutus kogu perele, mis näitab meie inimeste andekust, leidlikkust ja julget pealehakkamist. Nii mõnegi osaleja tee laiema kuulsuseni algab just sellest saatest. Eestis on uskumatult palju andekaid ja põnevaid inimesi, eriti tarku ja osavaid loomi, üllatusterohkeid ja ootamatult vingeid nähtusi ning kohti, mis rabavad sind jalust. Muhedad suvesangarid Kristjan Rabi ja Indrek Vaheoja suunduvad erinevatesse Eesti nurkadesse, et leida üles kõik need seni avastamata andekad eestlased, kes muidu jääkski võib-olla tähelepanuta! „Tere tulemast Eesti kõige üllatavamasse talendishowsse! Alustame taas oma retkega läbi Eestimaa, et leida üles kõige andekamad talendid!“ kommenteerisid saatejuhid.

„Võimalik vaid Venemaal“ uus hooaeg kolmapäeviti kell 21.00

Peagi rohetavast kevadest saab inspiratsiooni ka sarapuu – Erkki Sarapuu! Vaid tema suudab hüpnotisööri osavusega läbi ekraani kõigi eestlaste naljasooni mudida. Taas jõuab ekraanile lõbus ja elurõõmus värske hooaeg, milles tuuakse vaatajani kõige hämmastavamad, jaburamad ja kurbnaljakamad kaadrid meie suure idanaabri juurest. Selline elu on võimalik vaid Venemaal! Niisama ääretu, kui on meie armas naaberriik idas, niisama põhjatu on ka selle kodanike võime sattuda kõige uskumatumatesse olukordadesse. See on show, mis kirjutab ennast ise ja mille lõppu pole näha mitte kunagi!

„Eesti otsib superstaari“ uus hooaeg pühapäeviti kell 19.30

Suurejooneline „Eesti otsib superstaari“ on oma 7. hooajaga täies hoos! Karl-Erik Taukari juhtimisel ja kohtunike Mihkel Raua, Eda-Ines Etti ning Koit Toome kommentaaride saatel ulatatakse kollased kaardid neile, kes võivad olla juba mõne kuu pärast kroonitud Eesti uueks superstaariks. Ela kaasa uue tähe sünnile ning saa osaks emotsionaalsetest esitustest, uutest talentidest ja säravatest superstaaridest!

„Papad mammad“ uus hooaeg stardib 2. märtsil kell 21.30

Vanavanemad – Volli ja Vaike, Jüri ja Ulla – on jälle tagasi ja nüüd läheb nende vahel lahti tõeline rivaalitsemine! Kui väike Lenna tagasi kodumaa pinnale jõuab, otsustatakse ta jätta Eestisse. Nüüd tuleb tüdruk iga hinna eest uuesti „eestistada“ ja selle nimel pole miski enam püha! Mõlemad vanavanemad tahavad lapselast enda juurde elama ja head lahendust ei ole – keegi ju peab ka kaotama! Käsile võetakse kõikvõimalikud abinõud ja näha saab nii rõõmu- kui ka kurbusepisaraid.

„Padjaklubi“ uus hooaeg stardib 6. märtsil

Uskumatu, aga tõsi – populaarsel telesarjal „Padjaklubi“ on kätte jõudnud juba 9. hooaeg, mis tõotab tulla hullumeelsem, kui kunagi varem! Eelmise hooaja lõpus sai Laurast Tanja stilist, kuid kuna Tanja ootab nüüd last, jääb Laura jälle töötuks ning avab oma modelliagentuuri. See aga viib ta sekeldustesse rikka ärimehega. Kristina abielu viib aga hoopis lahutuseni! Ta ise on muutnud täielikuks maakaks – räägib ainult kartulitest, tomatitest ja lehmadest. Linna tulles saab ta aru, kelleks on ta muutunud ning appi tulevad suured valed, et sõbrannade tähelepanu võita. Miša on aga tagasi juurte juures ja töötab ehitajana – renoveerib pubi, mida hakkab ka ise salaja pidama. Loomulikult ei saa see hästi lõppeda. Maria elab üksi lapsega korteris ja otsib tööd, sõbrannadele võib ilus mulje jääda, et kõik on korras, kuid tegelikult on kõik hullemini, kui kunagi varem…

„Kättemaksukontor“ alustab uue hooajaga 8. märtsil

„Kättemaksukontor“ on jõudnud 19. hooajani, mis tähendab seda, et sel korral on lood on natuke rohkem pöörased, veel fantaasiarikkamad ja naljakamad, lubatakse rohkem actionit ja situatsioonikoomikat. Iga detektiiv kogub endale aastatega vaenlasi – mida suuremad on juhtumid, seda suuremad on kurjamid, kes nende taga on! Seekord tuleb detektiividel rinda pista just suurekaliibriliste kurjamitega, kes suudavad Freya, Luna ja Marioni elu üsna kibedaks teha. Veel saab vaataja teada, kes õigupoolest hoidis viimased 40 aastat Eesti kuritegevust oma kontrolli all. Populaarne sari puudutab ka ühiskondlikke valuteemasid, milleks on naiste seksuaalne ahistamine ja küberkuritegevus. Esimene juhtum viibki detektiivid valuvaigistite nõiaköögi sarnasesse hämarasse ja ohtlikku maailma. Tiit Marvelist on vahepeal saanud tabletisõltlane ja temagi langeb korraks uut tüüpi valuvaigistite ohvriks.

„Suure tähe väike täht“ alustab uue hooajaga 8. märtsil

Märt Avandi ja Ott Sepp võtavad ka sel kevadel ette vaatajaid võlunud südamliku telemängu, kus võistlejateks on armastatud Eesti staarid. Kuid et asi oleks täiesti pöörane, kutsutakse appi oma väikesed järeltulijad, sest teada ju, et lapsesuu ei valeta! Staaride kodune elu laotatakse ausalt ja armutult televaatajate ette laiali. Saade on täis nalja, põnevaid paljastusi ja piinlikke sündmusi staaride eraelust. Uuendusena näevad televaatajad tänavu mängimas ka suurte tähtede väikeseid õdesid ja vendasid.

„Rahvabänd“ alustab uue hooajaga juba märtsis

Möödunud aastal vallutas ansambel Sinu naine eestlaste südamed! Kes laulab end rahva südamesse sel korral? Üllatusi täis lauluvõistlus on tagasi ja seekord on ta suurem kui kunagi varem! Lavale astuvad täiesti uued armastatud Eesti bändid ja peavad maha ühe korraliku lahingu, et selgitada välja kellest saab 2018. aasta rahva lemmik! Saatejuhid on Sünne Valtri ja Kalle Sepp.

„Naabrist parem“ uus hooaeg stardib märtsis

Aeg on taas teritada kirved ja kätte haarata haamrid! Sea end valmis tõeliseks lahinguks, sest võistlus parima korteri nimel pole enam kaugel. Alari Kivisaar ja Keili Sükijainen toovad meieni uued perekonnad, kellel on üksainus lihtne ülesanne – ehitada endale unelmate kodu ja teha seda paremini kui nende naabrid!

Uus kodumaine krimisari „Lõks“ stardib kevadel