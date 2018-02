„Vaprate ja ilusate“ legend Ronn Moss on oma bändikaaslastega nii tõsiselt tülli pööranud, et nood viskasid ta välja. Ridge Forresterina tuntud Moss (65) kinnitab Twitteris, et ta pole vabal tahtel oma bändist Player lahkunud, ning süüdistab ansamblikaaslast Peter Beckettit valetamises. „Kavatsen ta kohtusse kaevata,“ kirjutab teletäht, kes demonstreeris oma lauluannet detsembri algul ka Tallinnas - paraku kolmveerandtühjale saalile.

Ameerika meedia andmeil on Playeri teine asutajaliige Beckett juba sügisest peale intervjuudes rääkinud, et Moss on otsustanud tiheda töögraafiku tõttu ajutiselt ansamblist lahkuda.

Konflikti on sekkunud ka Mossi abikaasa Devin DeVasquez. Endine Playboy modell seletab sotsiaalmeedias oma mehe ande austajatele, et Beckett on talle ja Ronnile korduvalt valetanud ning ka fännide seas valeinfot levitanud. Muusik pidavat Playerit nüüd oma projektiks.