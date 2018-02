Mõne aja pärast laekuski vastus, milles Ligi nimetab juhilubade aegumist pahast looks, mida ta ei märganud. „Trahv on välja teenitud ja viga samal päeval parandatud,“ ütles Ligi.

Ühtlasi kasutas Ligi oma pattu, et kiita politseid. „Politsei ja e-riigi poolt imehea töö, hooletu leitakse viivitamatult ja täpselt üles. Oleks teadnud ja oleks e-riik meilitsi hoiatanud, nagu peaks olema reegel dokumentide aegumise korral, see sellises olukorras ei maksa,“ kirjutas Ligi. „Igapäevaste dokumentidega on lihtsam, samal ajal olin jäänud ka rahatuks, sest ütles üles ka mu pangakaart, mida juba ei unusta, nagu ei unusta ka probleeme ID-kaartidega, millega kah hiljuti vaeva nägin.“