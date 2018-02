Vahel ikka juhtub, et mõeldakse parimat, ent välja kukub nii nagu ikka. Nii juhtus ka Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal (EKRE), kes tellis teleekraanile Eestit juubeli puhul õnnitleva reklaami, milles trükivigu rohkem kui üks.

Reklaamis riivab silma üks ilmselge komaviga. Lisaks on tehtud apsakas ka erakonna noorteühenduse kirjapildis – Sinise Äratuse asemel on kirjas hoopis Sinine Ärtaus. Prohmakas on jõudnud ka populaarsesse Facebooki-kommuuni, kuhu on koondatud reklaami- ja ajakirjanduspärleid nii Eestist kui välismaalt.

(Marilis Uibo)

EKRE pole ainus, kes on oma reklaamides keelereeglite vastu eksinud. Mäletavasti tekitasid möödunud sügise eel palju kõneainet keskerakondlasest riigikogu liikme Märt Sultsi reklaamplakatid, millega endine koolipapa soovis koolilastele head õppeaasta algust. Sults toona vigu ei tunnistanud ja ütles, et tema pani kirja kiillause.