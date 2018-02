Lauljatar Fergie vabandas, et tal NBA tähtede mängu ajal hümni laulmine ebaõnnestus. Fergie sõnul võttis ta loomingulise riski, mis ei tasunud ära.

"Minu jaoks on hümni laulmine alati olnud suur au ja eile õhtul soovisin NBA jaoks proovida midagi erilist," ütles Fergie TMZ-le. "Kunstiliselt olen ma riskialdis, kuid ilmselgelt ei tabanud see versioon kavatsetud nooti. Armastan seda riiki ja võin ausalt öelda, et andsin endast parima."

Fergie üritas pühapäeva õhtul hümni "The Star Spangled Banner" laulda jazzivõtmes ning selle ajal hoidsid naeru tagasi mitmed tuntud pealtvaatajad.