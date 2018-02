Taxify rikkis raamatupidamissüsteem kandis endise taksojuhi pangakontole ekslikult 200 000 eurot. Tagasinõue esitati alles nädala pärast.

Taksojuht Anton (nimi muudetud) ei tööta juba kaks aastat Taxifys. Ta on nüüd teises taksofirmas ametis. Anton sai asjast teada 13. veebruaril, kui talle helistati ja küsiti, kas ta oleks nõus oma kontol oleva raha tagasikandega.

Anton läks pangaautomaadi juurde. Kontoväljavõtte kviitungit uurides selgus, et Taxify kandis tema nimele 200 000 eurot juba nädalapäevad varem, 6. veebruaril. Seega elas taksojuht teadmatuses, et oli krooni mõistes nädalakese multimiljonär. Praegu on raha maksjale tagasi kantud.