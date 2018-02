Skulptor Rait Pärg avas Pärnu lastepargis kollase koera aasta puhul suure lumest koeraskulptuuri.

Skulptor Pärg sai oma teoseks inspiratsiooni omaenda koerast, vahendab Menu.

Oma abikäe skulptuuri valmimisse andis ka Märt ja Liis-Katrin Avandi poeg Herman.

"Mu ema rääkis, et on kollase koera aasta ja ma mõtlesin, et tuleks ka ehitama. See oli pigem lõbus töö," kinnitas Herman, kes unistab kuldsest retriiverist.