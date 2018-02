Läti keskpanga juht võeti nädalavahetusel vahi alla ning kuulati üle seoses väljapressimissüüdistusega, vahendab Financial Times.

Ilmars Rimsevics sai süüdistuse väljapressimises. Laupäeval kuulati teda kaheksa tundi üle. Ülekuulamise ajal otsiti läbi tema kontor ja valdused otsiti läbi. Ta on Läti keskpanga juht olnud 16 aastat.

Associated Press kirjutab, et Läti kohaliku panga Norvik juhtide esitatud rahvusvahelises kaebuses on kirjas, et Rimsevics üritas neilt korduvalt raha välja pressida. Keeldumisele vastas pangaametnik omapoolsete karistustega. Rahanõude esitas Rimsevics aga õige lihtlabasel viisil: kohtumisel Norviki esindajatega kritseldas ta paberitükile summa: 100 000 eurot kuus.

Norviki avaldus on 39 lehekülge pikk dokument. Rimsevics on tähtsal kohal ametnik ka Euroopa keskpanga nõukogus ning tal on ligipääs ka Läti, NATO ja Euroliidu konfidentsiaalsetele dokumentidele.

„Meie riigi majandussüsteemi rahvusvaheline maine on tõsises kriisis,“ kommenteeris juhtunut Dana Reizniece-Ozolaana, Läti majandusminister.