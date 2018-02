Multitalent Mart Sanderi romaani põhjal vändatud teleseriaalis „Litsid“, mille tegevus algab 1939. aastal. Rullub lahti ajastutruu pilt vanima elukutse esindajate argipäevast, selle rõõmudest ja muredest. Kas eelmise sajandi algupoole porduelu – toonase kõnepruugi järgi läbielamiste tasuline pakkumine – oli tõesti nii glamuurne ja ahvatlev?

Kuigi avalikud majad on meil ametlikult likvideeritud ja läbielamiste pakkujad ehk tänapäevases kõnepruugis seksiteenuseosutajad enamasti põlu all, tehkem üheskoos lühike ajaretk minevikku. Meenutagem neid, keda pole juba ammu meiega, kuid kelle leppimatu võitlus kõlbluse ja kõlblusetuse sigaretisuitsu mattunud lahinguväljal on osa meie riigi kirjust ajaloost.

Avalike naiste register (1918–1919). (Eesti Rahvusarhiiv)