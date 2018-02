Läti suuruselt kolmanda panga ABLV kliente tabas ehmatus. Euroopa Keskpank kehtestas pangale pühapäeval vastu esmaspäeva ajutise moratooriumi. See tähendab, et klientidele raha väljamaksmine on ajutiselt peatatud.

Panga hädad algasid läinud nädalal, kui USA finantskuritegude õiguskaitse võrgustik (FinCEN) teatas, et ABLV pank on pandud USA Patriot Acti alusel esimesse rahapesu riskirühma, ja tegi ettepaneku keelata USA-s panga jaoks või selle nimel korrespondentkontot avada ja omada.

Osa kliente nägi USA-st tulnud uudises ohtu, et pank võidakse USA dollarimaksetest välja lülitada, ja hakkas pangast raha välja võtma.

