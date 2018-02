Täna õhtul jõuab teleekraanile Vahur Kersna autorisaade "PÕS, kallis juubilar", kus Kersna kohtub erakordselt tavaliste inimestega, kes teavad, mida kodumaa meilt suureks juubeliks ootab. Kõik tema saatekülalised on Eestiga sama vanad.

"Saja-aastaseid ja vanemaid elab Eestis praeguse seisuga 136 ja see number pole kunagi nii suur olnud. See tähendab, et meil on elu lihtsalt nii hea, et inimesed ei raatsi lihtsalt ära surra - nii huvitav on," muigas Kersna "Ringvaates". "See on suurepärane võimalus. Mitte kunagi pole olnud, ega tule ka võimalust teha televisioonis saadet inimestest, kes on sama vanad kui see riik. Haarasin sellest, krapsti, kinni ja läksin tegema," räägib ta põhjustest, miks otsustas saja-aastaste inimeste lood ekraanile tuua. "Mind on viimasel ajal väga huvitanud saatuse teema - inimeste saatused, kuidas need kujunevad, kui palju sa ise saad enda saatust määrata ja kui palju on tähtedel kirjas. Seda ma läksingi tegelikult uurima."

Kersna räägib, otseloomulikult on neid inimesi tabanud pika elu jooksul kõiksugu raskused. "Kui nad said 20-aastaseks, siis algas sõda. Sõda lõikas läbi nende nooruse. Nad elasid läbi väga-väga raskeid aegu. Seda huvitavam oli vaadata, kelleks nad nüüd saja-aastastena on küpsenud ja kelleks saanud. Teemad, mis mind tõsiselt huvitavad ja ma usun, et need kaheksa lugu, mis seal saates on, panevad meid mõtlema väga paljudele asjadele - maailmale ja ka enda elule. Kuidas elan, mida teen, mõten ja ütlen saja-aastaselt. Mida ma kahetsen, mille üle olen õnnelik, kuhu ma jõuan selleks ajaks ja kuidas saavad olema mu viimased päevad," räägib ta.