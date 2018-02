„Tegelane on hästi entusiastlik ja isegi põhjendamatult rõõmus inimene. Ja ilmselt tänu sellele oli see hästi lõbus protsess,” räägib Valter Soosalu, kes dubleerib uues multifilmis „Koopainimene” peategelast Dug’i.

Dubleerimiskogemus oli Valteri jaoks esmakordne ning mees räägib, et see oli väga huvitav. „Seal ei olnud küll nii palju ootamatusi, aga ikkagi olukord, kus ma ei ole varem olnud. Nii et pidi ikka vaeva ka nägema,” ütleb ta.

Teksti luges Valter sisse paari päevaga. „Seda tööd tehakse tegelikult fraasikaupa, et sulle lastakse üks lause originaalversioonis ja siis tuleb seda jäljendada. Nii et see ettevalmistus ei nõua liiga palju aega,” kirjeldab mees dubleerimistöö spetsiifikat.

Küsides, kas töö võttis ka võhmale, vastas Soosalu, et kuna tegu oli emotsionaalse osaga, siis aeg-ajalt tuli seda ette küll.

Oma edasise dubleerimiskarjääri võimaluse jätab Valter veel hetkel lahtiseks. „No saab näha. See ikka väga sõltub konkreetsest juhust,” ütleb ta.