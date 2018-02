Tallinnas avati täna linnavalitsuse infosaalis sotsiaaltöö keskuse korraldatud näitus, kus näeb kodutute inimeste ja nende juhendajate käsitööd.

Kokku on näitusele välja pandud sada tööd ning avamisel olid kohal ka tööde autorid, vahendab ERR-i uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

"Need on hingest tehtud ja peale selle kuidagi rõõmsameelsed nagu peab olema, kui on tehtud saja-aastasele riigile. Võib olla ruum on liiga väike aga, mina olen rahul," kinnitas üks autoritest Toomas Vahar.