"Kui vaatame 2017. aastat tervikuna, siis oli üks põhilisi muutusi see, et selgelt on vähenenud suurte rahvusvaheliste reklaamijate raha ja osakaal turul ning on kasvanud kohalike või siis välisomanduses olevate ja kohalikul turul tegutsevate reklaamijate mahud," ütles Veskimägi.