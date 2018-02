Demarchelier tutvus printsess Dianaga 1989. aastal. Ajalukku on läinud prantslase tehtud portree, kus Dianal on seljas valge õlapaelteta kleit ja peas diadeem. Boston Globe'i artiklis süüdistavad printsessi ihufotograafina tuntud Demarchelier'd kuus modelli ning tema endine assistent.

Demarchelier on üks 25 moetööstuse tipptegijast, keda Boston Globe sel nädalavahetusel häbiväärses käitumises süüdistas. Mainekas leht paljastas omal ajal katoliku kiriku vaimulike seas levinud pedofiilia. Seda käsitleb ka 2015. aasta mängufilm „Spotlight“ (“Päevavalgele“), mis võitis parima linateose Oscari.

USA ajalehe Boston Globe värskes paljastusloos kirjeldab üle poolesaja modelli, kuidas moetööstuse suurkujud – agendid, casting'ujuhid, stilistid, fotograafid – on neid seksuaalselt kuritarvitanud. Üks süüdistatavaid on printsess Diana isikliku piltnikuna tuntud prantslane Patrick Demarchelier (74).

Viimane kirjutas meilis Ameerika Vogue'i peatoimetajale Anna Wintourile, et Demarchelier tükkis talle väsimatult ligi tükkinud, kui ta oli vaid 19aastane praktikant. Neiu andis viimaks alla, kartes kaotada töökohta tunnustatud fotograafi juures. „Mäletan paljusid proovivõtteid teismeliste tüdrukutega, kui Patricku assistentide tiimile (mina kaasa arvatud) anti vaba päev, aga järgmisel päeval olid pimikus sellesama tüdruku alastipildid,“ vahendab New York Post.

Üks modell rääkis Boston Globe'ile, et kui ta töötas teismelisena Pariisis, lubas Demarchelier teda kuulsaks teha, kui ta meest seksuaalselt rahuldab. Tüdruk keeldus. Umbes kaks aastat hiljem komandeeriti ta New Yorki, kus fotograaf elab. Demarchelier olevat pakkumist korranud. Teised modellid rääkisid lehele, et Patrick oli neid rindadest käperdanud, surunud nende käsi oma suguelunditele ning teinud rõvedaid ettepanekuid.

Demarchelier nimetab süüdistusi naeruväärseteks. Ta kinnitab, et on abielumees ega ole eluilmaski ühtki modelli puutunud. Kuid Daily Maili teatel on ajakirjade Vogue, Glamour ja GQ omanikfirma Condé Nast katkestanud koostöö nii Demarchelier' kui ka tema kolleegi Greg Kaderiga, keda Boston Globe samuti ahistajana mainib.