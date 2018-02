Jennifer Anistoni ja Brad Pitti abielu lõppvaatus algas filmi „Härra ja proua Smith“ võtetel, kus Pitt kaotas südame vambilikule Angelina Jolie'le. Paljukannatanud ja -haletsetud Jenniferile tõid viimaks taas armuõnne komöödia „Rännulust“ võtted 2011. aastal. Ta armus brünetti näitlejasse ja stsenaristi Justin Theroux'sse, kellega oli tutvunud juba neli aastat varem „Troopilise kõue“ võtteil. Pikalt kurameerinud paar andis abielutõotused 2015. aastal. Ent nüüd peab Jen taas murtud südant ravima ...

Aniston (49) ja Theroux (46) tegid uudisteagentuurile Associated Press ühisavalduse vaid veidi pärast seda, kui New York Post palus nende pressiesindajatel kommenteerida väidetavat lahkuminekut. Kõmuleht oli täheldanud, et Justinit polnud oma naise seltsis ei saatejuht Ellen DeGenerese juubelil eelmisel laupäeval ega ka päev hiljem, kui Aniston pidas 49. sünnipäeva.