Mosambiigi pealinna Maputo tohutul prügimäel toimus varing, milles kaotas elu 17 inimest, vahendab Metro. Kohalikud võimud selgitavad kohutavat õnnetust aga sellega, et prügimäe piiril elavad inimesed ebaseaduslikult ning neil on palutud korduvalt lahkuda.

Mitu päeva kestnud vihmasajud põhjustasid Maputo serval kõrguval tohutul prügimäel varingu. Umbes pool tosinat majapidamist hävis ja paljud ellujäänud põgenesid kodudest.

Maputo võimude sõnul olid nn kodud aga illegaalselt püsti pandud hütid, mille elanikel on korduvalt palutud jäätmemassiivi külje alt lahkuda. Siiski tuleb märkida, et linna vaeseim piirkond, kus prügimägi asub, ongi äärmiselt tiheda asutusega ning jäätmete hunnik tõusnud kolmekordse maja kõrguseks. Paljud linna vaesed sorivad prügimäel iga päev, et leida tarbeesemeid, mööblit, toitu ja muud väärtuslikku. Iga vihmaperioodi eel üritab linnavalitsus prügimäe elanike arvu vähendada, pakkudes neile isegi maatükke, kuid prügimägi asub linna lähedal, samuti pakub see võimalusi lihtsalt toitu leida. Pärast vihmasid tulevad vanad ja uued inimesed uuesti prügimäe kuhjadele või selle äärde elama.

Tervishoiutöötajad on linnavõime juba ammu kritiseerinud prügimäe kehva seisukorra pärast, mille hais, kärbsed ning ohtlikumad jäätmed ohustavad vaeste linnaosa elanikke. 19. veebruari varingus hukkus esialgsetel andmetel 17 inimest, kuid päästjad usuvad, et hukkunuid leitakse otsingute käigus veel. Kardetavasti on hukkunute seas mitu last.