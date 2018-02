Liina ja Vahur Kersna on otsustanud oma elus astuda uue sammu edasi ning on omale soetanud maja Võru linna, vahendab Lõunaleht.

Liina ja Vahur Kersna otsisid mitu aastat Võru linnas niinimetatud unistuste maja, mis asuks vanalinnas Tamula järve lähistel. Nüüd on maja leitud-ostetud ja pere teeb sellega seoses õhinaga tulevikuplaane.

„Jah, me leidsime 100aastase maja Tamula ranna ja Kreutzwaldi kuju vahetus läheduses,” kinnitas Liina Kersna Lõunalehele. „See on parim koht olla tulevikus Võru vanaema: rand, Katariina kohvik, liikumisvõimalused - kõik on jalutuskäigu kaugusel.”

