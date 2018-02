Pole midagi teha. Olümpia on vanemate inimeste pärusmaa. Sotši olümpiat telekast vaadanud ameeriklane oli keskmiselt 55 aastat vana. 2002. aastal Salt Lake Citys oli sama number 48. Jah, tänapäeval on lisaks televiisorile ka muid meediumeid, kuid laiem tendents on selline, et noori ei paista huvitavat, kes kõige kiiremini kelguga mäest alla kihutab. Raske on samastuda kellegagi, kes paneb suusad alla ning kulgeb nendel 50 kilomeetrit.

Hoopis kergem on kaasa elada näiteks Chloe Kimile ning Redmond Gerardile, kahele ameerika 17aastasele teismelisele, kel mõlemal Pyeongchangist lumelauasõidust kuldmedal kaelas. Esimese Twitter on pungil priskest ning surematust rämpstoiduisust. Burger, jäätis, pitsa – olümpiavõitja annab kõigile teada, kui ta õgib toitu, mis tippsportlase imidžiga just kõige paremini ei sobitu. Poodiumil hoidis ta aga kõigest väest nuttu tagasi – pisarad oleks ta silmameigile käru keeranud. Teine vaatas õhtu enne suurt võitu liiga kaua komöödiasarja „Brooklyn Nine-Nine“ ning magas seetõttu võistluspäeva hommikul sisse. Milline äratundmisrõõm!

Tõsisele ning traditsioonilisemate vaadetega spordifännile võivad säärased naljaninadest teismelised tunduda püha ürituse rüvetajatena. Kuid olgem ausad – see on see, mida olümpia vajab, et ka tulevikus relevantne olla.