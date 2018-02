Täna õhtul jõuab ETV ekraanile Vahur Kersna autorisaade "PÕS, kallis juubilar", kus Kersna kohtub erakordselt tavaliste inimestega, kes teavad, mida kodumaa meilt suureks juubeliks ootab.



"Inimesed on väga erinevad - nende anded, võimalused, soovid ja unistused. Kuid viimastel aegadel on seoses meie kodumaa suure juubeliga siiski rõõmsakstegevalt palju neid, kes küsivad endalt: "Mida mina saan teha selleks, et Eesti suur sünnipäev oleks vääriliselt tähistatud?" Ja need inimesed tegutsevad reaalselt oma võimaluste, annete, soovide piires," ütleb Kersna äsjavalminud saate eel.



Nii jõuavad ekraanile südamega tehtud kingitused, millel kõigil on oma eriline lugu.



Saate autor on Vahur Kersna, toimetaja Iiris Saluri, režissöör Andres Lepasar, produtsent Ruth Heinmaa.