Kui küsida puu-ja köögiviljade hulgimüüja Karlskroona esindajalt, millised eksootilised viljad lähevad praegusel talvisel hooajal Eestis enim kaubaks, kirjeldab ta, et esiviisiku moodustavad banaan, apelsin, avokaado, granaatõun ja pomel. Populaarsus ei tähenda, et igaüks oskaks banaanigi õigesti süüa, ilmneb lihtsast tänavaküsitlusest.

Kummalt poolt avate banaani ja kumb võimalustest on just see õige? Lihtne küsimus, kuid küsige seda ükskõik millises seltskonnas ja järgnev vaidlus ei pruugi leida lõppu. Õhtuleht päästab päeva ja selgitab, kuidas neid ja teisigi eksootilisi vilju õigesti avada.

Tervise arengu instituut suunas Õhtulehe omakorda veterinaar- ja toiduametisse, kus samuti jäi küsimus lahenduseta. "Toiduohutuse seisukohalt ei ole vahet, kummast otsast banaani koorida. Küll aga oleks soovitav enne söömist käsi ning banaani ennast pesta," sõnas pressiesindaja Martin Altraja.

Kui ametkonnad jäävad hätta, tuleb appi võtta toidumaailma professionaalid. Toidukoolitusettevõtte Food Studio koolitaja Kadi Neidek selgitab, kuidas on õige:

Banaani koorimine (Jörgen Norkroos)

Laisa seedimise vastu granaatõunaga

Kuid banaan pole ainus eksootiline vili, mille koorimine vaidlusi tekitada võib. Ka granaatõuna saab avada mitmel viisil, millest mõni on plahvatusohtlikum kui teine. Toidukoolitaja Kadi Neideki sõnul peituvad viljas mahlakojad koos väikeste seemnekestega. "Ühes granaatõunas on kuni 600 sellist erinevat kojakest sees," kirjeldab ta, et kui tahta vilja avada nõnda, et see liialt ei pritsiks, tasub lõigata noa abil granaatõunal ots maha. "Tõmbad mütsikese õrnalt pealt ära, saad teha väiksed sälgud kodade äärde ja siis saad ta ilusasti lahti murda."

Miks granaatõuna üldse süüa? "Igas väikses kojakeses on oma seeme sees ja see seeme on väga kiudainete rikas," kirjeldab Neidek, et granaatõun on seedimisele hea. "Nii et kellel on seedimine laisk: sööge granaatõuna! See soodustab seedimist."

Granaatõuna avamine (Jörgen Norkroos)

Pomeli valge osa on kibe

Üha sagedamini võib kohata pidulaudadel pomelit, kuid mitte kõik pole viljaga tuttavad. "Pomel on tsitruseline – pomelipuu vili," selgitab toidukoolitaja. "See sisaldab ohtralt C-vitamiini ja nagu ka sidrun, on oma olemuselt happeline. Aga seedimisel muutub ta aluseliseks, mis on meie organismile väga hea," sõnab Neidek. "Oma olemuselt on ta väga mahlane ja magus – ei ole üldse ebameeldiv puuvili, mida süüa."

Todiukoolitaja sõnul on kõige lihtsam viis pomeli söömiseks lõigata see pooleks ja süüa siis selle sisu lusikaga. Teiseks võimaluseks on see täielikult ära koorida. "Pomeli valge membraaniosa ei ole üldse maitsev," teab toidukoolitaja öelda, et viljaliha ümbritsev valge osa on väga kibe. "Sellepärast kooritakse pomel täiesti tühjaks ka tema valgest kojast."

Pomel (Jörgen Norkroos)

Avokaadod ja tomatid tasub panna kõrvuti

Kadi Neideki sõnul tuuakse avokaadosid meile suhteliselt toorena. "Tuleb umbes pool nädalat oodata, kuni ta kodus küpseb," kirjeldab ta, et mõistmaks, kas vili on küps, tuleb vilja koort õrnalt vajutada. "Kui ta on õrnalt mõnus ja pehme, siis on ta kohe söödav."

Et toores vili kodus kiiremini küpseks, tasub Neideki sõnul hoida avokaadot soojas ja kuivas kohas ning valida sellele naabreid. "Kui sa paned ta [avokaado] sooja kohta, kokku näiteks tomatiga, siis tomati küpsemisgaasid muudavad avokaado väga kiiresti pehmeks. Mida ei tohiks teha: avokaadot ei tohiks kindlasti hoida külmkapis," ütleb ta, sest siis vili lihtsalt ei küpse.

Kõige kergem on avokaadot avada, kui lõigata noaga mööda selle piklikku serva. Kui keskel olev kivi välja võtta, saab sisu kõige kergemini kätte lusika abil. "Kes soovib, võib teha avokaadole ka väiksed sisselõiked sisse ja siit saab kätte ilusad kuubikud," soovitab Neidek.

Juba lahtilõigatud avokaado läheb aga kiiresti pruuniks. "Siis soovitatakse mingisugust hapet: võib kasutada laimi, sidrunit või kui soovite, siis maitsepärast söögiäädikat..." kirjeldab toidukoolitaja, et näiteks sidrunimahla piserdamine avokaado viljalihale aitab seda hoida kaunina.

Avokaado (Jörgen Norkroos)

Apelsini võiks süüa koos koorega

"No apelsini puhul väga nippi ei olegi," ütleb Kadi Neidek, et kui vili näeb isuäratav välja, on see tavaliselt ka hea. Et apelsini aroomi paremini välja tuua, soovitab ta seda pesta külma veega.

"Kes soovib süüa apelsini [koos] koorega, siis meil on Eestis väga hea asi nagu sooda. Soovitan apelsini soodaga läbi pesta ja siis on teda soovitatav süüa koos koorega – saad palju rohkem vitamiine kätte," sõnab Neidek.

Kui hakata apelsini koorima, teeb Neidek noaga õrnalt apelsinile kaks ringi peale ja tõmbab siis sõrmede abil koored ära. Kui tahta selle viljaliha panna aga salatisse, võib apelsini ka fileerida.

Apelsin (Jörgen Norkroos)

P.S. Poliitilistelt erakondadelt jäi seisukoht küsimata, kuna praeguse hümniseaduse tõttu tekib kartus, et seejärel hakataks banaanikoorimist samuti reguleerima.