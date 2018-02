Kellameister Tõnis Leissoo valmistab käekellasid sooviga austada oma kodumaad, kirjutab New York Times. Mehel on olnud eluaegne suur huvi kellade ja käsitöö vastu, ehkki kellassepaks ta õppinud pole.

2016. aastal valmis Leissool kell, mis kannab nime Wõitleja. Vabadussõja-aegselt suurtükivagunilt nime saanud robustne käekell on Leissoo austusavaldus sellele perioodile Eesti ajaloos. „Kuna inspiratsiooniks oli soomusrong, siis pidi see kell olema väga maskuliinne - uhke ja suur,“ selgitab Leissoo ajakirjanikule. „Aga samas mugav kanda ja lihtne varruka alla peita.“

Nagu ameeriklasest ajakirjanik märgib, on Leissoo suur ajaloohuviline ja armastab ka sügavalt oma kodumaad. Käekellade ekspert Patrick Kansa, kes on muide ise Eesti juurtega, kiidab Leissoo kellade disaini, sest see annab aimu Eesti minevikust ning loob sideme kandja ja riigi ajaloo vahel.