Petmine on halb ebaõnn, mis tabab meist isegi kõige paremas suhtes olijaid. Hoolimata põhjustest ja tagajärgedest - haiget teeb see alati. Sa tunned, et sa pole piisavalt hea, piisavalt ihaldusväärne. Murtud süda mõjutab sind füüsiliselt ja vaimselt - see mõjutab teie elu.

Truudusetus lõhub perekondi, hävitab sõprussuhteid ja sunnib meid süvenenumalt vaatama, kes oleme me ise, kes on meie partner, kirjutab portaal Your tango.

Üks asi on teada saada, et sind on petetud. Hoopis teine asi on tabada kallim hetkelt, mil ta sind petab...