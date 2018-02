Täna loositi välja "Eesti laulu" finaalesituste järjekord. Uurisime Nikalt, Elinalt ja Evestuselt, kuidas nad oma järjekorranumbriga rahule jäid.

Kõige õnnelikum oli oma numbri üle Elina, kes esineb seitsmendana. "3, 7 ja 12 on mu lemmiknumbrid," jääb ta oma esituse järjekorranumbriga rahule. Küsides, kas ta ei karda, et lavale astumise ajaks on ta juba jõudnud närveerima hakata, ütleb ta, et ta ei karda midagi. "Esimeses poolfinaalis ma olin üldse kümnes, et mulle sobib ka 7 väga hästi,” sõnab Elina.

Ka Nika jäi rahule, et ta kolmandana võistlustulle astub. Küll aga tunnistab ta, et esimeste seas esinedes võib pärast pikk ootamine lauljatarile närvi sisse tuua. Siiski see teda väga ei morjenda. "Ma arvan, et finaal on minu jaoks juba lihtsam. Ma ei oota, et ma lähen Eurovisionile. Ma tahan teha laval lihtsalt seda, mis mulle meeldib. Poolfinaalis oli rohkem selline oh my god, aga nüüd on juba rahulikum. Me tahame teha midagi kvaliteetset ja seda ka edaspidi," ütleb Nika, et vaatab Eurovisionist juba natukene kaugemale.

Viimasena astub finaalis lavale Evestus, mis annab talle koos oma bändiga võimaluse korraldada laval tõeline kaos. "Vaesekesed, kes selle pärast ära peavad koristama," mõtisklevad mehed. "See, et me edasi saime, ongi tegelikult tähtis, näitamaks, et Eestis läheb inimestele taoline muusika korda," ütleb Evestus. Ma arvan, et nüüd tuleb rohkem üritusi, kus kohtab sellist muusikat ja raadiostki kuuleb seda rohkem. Alternatiivmuusika tegijatel on nüüd Eestis rohkem võimalusi,” on mees rahul, et sai sellele žanrile teed rajada.