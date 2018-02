Atlanta politsei otsib taga Uber Eatsi juhti, keda kahtlustatakse ühe kliendi mõrvas, vahendab Gizmodo.com. Uberi teenuse turvalisus on järjekordselt kriitika all.

30aastane Ryan Thornton tellis 17. veebruari hilisõhtul teenusega Uber Eats toitu koju. Juht saabus valge Volkswageni autoga õigeks ajaks kohale, vestles kliendiga viimase korteris põgusalt. Seejärel tulistas ta seni teadmata põhjustel Thorntoni mitu korda. Mees toimetati haiglasse, kus ta saadud vigastustesse hiljem suri. Thornton sai hiljuti ülikoolis riigteaduste kraadi ning oli äsja alustanud tööd uues töökohas.

Uberi esindaja sõnul on ettevõte juhtunust täiesti šokeeritud. Nad teevad Atlanta politseiga koostööd. Uberi ettevõtte reeglid ei luba juhtidel ühtki relva kanda, kuid pole teada, kas Uber selle reelgi täitmist ka kuidagi jälgib. Ettevõtet on varemgi liiga vähese turvalisuse pärast kritiseeritud, mõni juht on varemgi kliente rünnanud. 2016. aastal tappis üks Uberi juht Michigani osariigis kuus inimest. See on esimene kord, kui Uber Eatsi toidukuller kedagi rünnanud on.