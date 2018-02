Kunstliku viljastamise labori peaarsti kabinetti siseneb ärritunud naisterahvas ja teatab:

"Mina soovisin kunstlikku viljastamist, aga üks teie arstidest seksis minuga kõige tavalisemal moel! Ja küsis siis selle eest veel raha!"

"Vaadake, see keerukas välismaine aparatuur on väga kallis ja tema töökindlus on väike," vastab arst. "Me oleme sunnitud vahepeal rahvameditsiini võtteid kasutama!"