Astu kõrvale, Mel Brooks! Aeg ülikond varna riputada, Judd Apatow! Komöödia sai just uued kuningad! „Klassikokkutulek 2: Pulmad ja Matused“ kolm peategelast löövad oma teise filmiga kõikidel kahtlejatel jalad alt, pakkudes keskmisele Eesti kinokülastajale lademetes seda, mida too näha tahab.

Ekraanil välguvad (üldiselt siiski joonistatud) peenised, ekraanil välguvad (vägagi päris) tissid! Iga vastus küsimusele: „Issand jumal, kas see on tõesti too Eesti kuulsus?“ on 100% jaatav ning see on nii kuradi geniaalne. Ma ei mäleta, et mind oleks kunagi varem tabanud niivõrd soe äratundmismoment, kui too hetk, mil sain aru, et Genka poolt kehastatud Toomase kihlatut Annat kehastava Ingrid Marguse isa kehastab Olav Osolin!