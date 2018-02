Eesti lõunanaabrid Lätist meisterdasid Eesti suureks sünnipäevaks armsa video, kus lööb kaasa sadu lätlaseid, kel kõigil üks eesmärk - tuua üle piiri sünnipäevatort!

Video režissöör Aiva Rozenberga ütles veebilehele estonianworld.com: "Mõtlesime, kuidas saata Lätist sünnipäevatervitused naabritele sümboolsel, kuid lihtsasti arusaadaval viisil." Klippi kutsuti osalema peamiselt piiri ääres elavad lätlased ning videos viidatakse ka Balti ketile. "Ajalooline Balti kett on üks tugevamaid sümboleid maailmas, kui juttu tehakse balti rahvaste ühtsusest," ütleb Rozenberga.

Eesti sajas sünnipäev on kohe-kohe tulemas, Läti tähistab oma saja aasta juubelit aga 18. novembril. "Usun, et kõik on rõõmsad kui ka Eesti sõbrad Läti sünnipäevapidustusi külastavad. Igas Läti külas ja linnas toimub sel aastal üritusi, mis on meie riigi sajandale sünnipäevale pühendatud," ütleb Rozenberga.

Vaata lahedat videot: