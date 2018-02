Pornostaar Stephanie Clifford otsib oma kuldselt kleidilt Donald Trumpi 12 aasta vanust DNAd. Playboy modell Karen McDougal kinnitab, et temalgi oli 2006. aastal praeguse USA presidendiga armuafäär. Valge Maja väidab aga endiselt, et nii Cliffordi kui ka McDougali lugu on libauudis.

USA presidendi Donald Trumpi advokaat Michael Cohen tunnistas eelmisel nädalal ajalehele The New York Times, et maksis pornostaar Stephanie Cliffordile 2016. aastal 130 000 dollarit. Ta ei täpsustanud, miks ta seda tegi, kuid rõhutas, et raha ei tulnud Trumpilt.