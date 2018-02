Mariliis sõnab, et kuus kleiti on väga hea tulemus, arvestades seda, et naisel on kodus pooleteisekuune laps, kelle kõrvalt on keerulisem oma töögraafikut sättida. Tavaliselt on vastuvõtukleitide arv jäänud kümne kanti.

Käisime Marimos külas eelmisel nädalal. „Hetkeseisuga on meie moemajast presidendi vastuvõtule minemas kuus kleiti, aga on ka inimesi, kes alles praegu kleiti valimas käivad – meil on butiigis ka valmiskleite, seega saab kleidi ka viimasel hetkel kohapealt,“ räägib Marimo fashioni disainer Mariliis Soobard.

„Kangastena on kõige popimad täissiid ja villakrepp. Neid küsitakse palju ning need näevad vastuvõtul ka head välja,“ räägib Mariliis. Lõigete puhul küsitakse palju klassikat, et kleiti saaks ka hiljem kanda. „Tumesinine toon on läbi aastate olnud populaarne.“ Sel aastal tuleb Marimo moemajast ka mitu üllatajakleiti. „Erksate toonide ja vau-efektiga,“ paljastab Mariliis, sättides intervjuu ajal ühele avatud seljaga kleidile, mis samuti vastuvõtuvaibal liuglema hakkab, parasjagu Swarovski kividest tehtud kette külge.

Vahel läheb aga nii, et vastuvõtule kutse saanud inimene on kaunist kleidist ammu unistanud ja tahaks sellesse kleiti kokku kombineerida kõikvõimalikud soovid – luksusliku materjali, palju tikandeid ja uhket ilu. Teinekord on vaja kleidi tellija ümber veenda, et liiga palju pole hea. Üldiselt inimesed siiski usaldavad disainerit ja on lõpptulemusega rahul. „Mõned naised kannavad vastuvõtul ka ordenit. Sel juhul peab jälle mitme asjaga arvestama – ordeni sobivus kleidi ja selle detailidega ning ühtlasi ka sellega, et orden on raske ja võib näiteks siidkleidile hakata auku sisse sikutama.“

Mariliis sõnab, et talle on sel aastal päris palju loomingulist vabadust antud ja see on väga tore. Muidugi on Eesti vabariigi 100. sünnipäeva puhul palutud ka eriti pidulikke asju. „Ma ei saa kõike reeta. Tahaks ikka, et neid asju nähakse esimest korda vastuvõtul,“ ütleb ta.

Mariliis ise praegu kleitide õmblemisel kaasa ei löö ning on selle töö usaldanud oma armsate õmblejate kätte. „Ma vaatan küll kõik detailid üle, et asjad oleks nii, nagu mina tahan ja olen ette kujutanud, kuid masina taha ma ise praegu ei jõua.“

Esimesed kleiditellimused on tavaliselt antud Marimosse novembri lõpus, sel aastal on kõik aga just aasta algusesse sattunud. „Tellimuskleidi tegemiseks on parim aeg poolteist kuud. Nende kleitidega, mis jaanuari alguses telliti, on meil olnud rahulikult aega tegeleda. See on oluline just siis, kui on palju käsitsi tehtavaid tikandeid, kettide valmistamist või kivikeste tikkimist.“ Tellimuskleitide hinnad algavad Marimos 1000 eurost.