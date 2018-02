Täna õhtul avab ETV ekraanil vabariigi 100. sünnipäeva teemaprogrammi vastvalminud mini-draamasari "Hetk ajaloos", kus Eesti tippnäitlejad taaselustavad esmakordselt vabariigi väljakuulutamisele eelnenud ärevad päevad.



Taavi Teplenkovist saab Konstantin Päts, Jan Uuspõllust Konstantin Konik, Tanel Jonasest aga Jüri Vilms. Juubeliks valminud sari näitab päeva täpsusega seda, mis eelnes Eesti Vabariigi loomisele ning missugused takistused seda saatsid.

Näeme, kuidas sündis Eesti Päästekomitee, missuguste sündmuste saatel valmis iseseisvuse manifest, miks ebaõnnestusid kolm esimest katset vabariik välja kuulutada ning kuidas ärevad ajad vabariigi sünnilugu nurjata ähvardasid. Need on seitse episoodi seitsmest päevast, mil Jüri Vilms, Konstantin Päts ja Konstantin Konik lõid Eesti Vabariiki.

(KAIRIT LEIBOLD/ ERR)

"Hoolimata pingelisest graafikust, oli sarja tegemine algusest lõpuni puhas rõõm. Hea stsenaarium, reaalselt eksisteerinud tegelaste ja päriselt toimunud sündmustega - see lisas küll vastutust ja võib-olla natuke lisapinget näitlejatele, aga tegi selle töö kindlasti ka palju emotsionaalsemaks ja puudutavamaks. Mulle isiklikult oli see väga huvitav töö, palju uusi teadmisi ajaloost ja palju ägedaid situatsioone, mida mängida. Mida veel võiks tahta!" ütleb Jüri Vilmsi osatäitja Tanel Jonas.



"Draamasari, millele eelnes 45 ajaloolist hetke, toob tollased kangelased vaatajale hoopis lähemale ja näitab neid lihtsamast ja inimlikumast küljest kui ükski vana foto või monument seda eales suudaks. Ma loodan, et suutsime ajaloo elama panna," räägib sarja režissöör Raimo Jõerand.



Sajanditagused sündmused äratavad ellu Tanel Jonas, Taavi Teplenkov, Jan Uuspõld, Argo Aadli, Aarne Soro, Mart Toome, Kalju Orro ja Jüri Tiidus.



Eesti Vabariigi sünnipäevaks valminud seitsmeosaline draamasari on ETV ekraanil alates esmaspäevast, 19. veebruarist vahetult enne "Aktuaalse kaamera" õhtust saadet. Sari valmis koostöös EV100 toimkonnaga.

Vaata galeriist, kuidas näitlejad riigiisadena välja näevad!