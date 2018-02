Briti kõmulehe Mirror teatel on „Seksi ja linna“ fännidel lootust oma lemmikuid kolmandaski mängufilmis näha – ainult et Kim Cattralli tegelaskuju Samantha tuleb stsenaristidel kuidagiviisi maha nottida.

Cattrall on kuulutanud, et tema kolmandas „Seksis ja linnas“ mängida ei kavatse, sest peaosatäitja Sarah Jessica Parker on teda alatult kohelnud.

Parker andis eelmisel aastal mõista, et võrratu stsenaarium ja kogu film läks luhta Cattralli tõttu.

Mirrori teatel on „Seksi ja linna“ stsenarist Michael Patrick King asunud vaagima variante, kuidas Cattrallita edasi minna. „Kimi tegelaskuju ohverdatakse, et teha ruumi kellelegi uuele,“ paljastas Mirrori allikas.

Võimalike asemikena on mainitud selliseid legendaarseid filmidiivasid nagu Kim Basingeri ja Sharon Stone'i.