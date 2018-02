Jakk on eelmisest hooajast? Kas osta uus? Tuntud Eesti moebrändi KYLLIKE disaineri Küllike Tuvikese käe all valmivad mantlid ja jakid, mis on stiilsed ja ajatud. Hooaeg võib vahetuda, kuid kvaliteetne ja hästiistuv ülerõivas pakub kandjale rõõmu kauemaks.

Eesti moedisainer Küllike Tuvikese loodud moebränd KYLLIKE esindab arukale tarbijale meelepärast aeglase moe suunda omapärases kõrgmoe võtmes. KYLLIKE tooted on ideaalne valik naisele, kes hindab disainerrõiva ajatult klassikalist lõiget, kuidas samas soovib olla mänglevalt isikupärane.

KYLLIKE signatuuriks on tujuküllased värvikombinatsioonid ning põnevad kangamustrid kombineeritud ajatult klassikaliste lõigetega. KYLLIKE ülerõivad on valmistatud naturaalsetest ja hinnalistest materjalidest, mis tagavad hea vastupidavuse ja kandmismugavuse. Samas võib iga KYLLIKE toote kandja kindel olla, et teist samasugust mantlit-jakki maailmas ei ole.

Isikupärased materjalid toodetakse või töödeldakse moestuudios kohapeal. Väärisvilla ning tekstiilide ühendamisel saadakse materjal, millest valmistatud rõivas on hingavalt soe ja siidiselt pehme, kuid samas sulgkerge. Linaste mantlite kangamustrid aga maalitakse söövitustehnikas kangale käsitsi. Seega iga toode on ainulaadne ja jutustab oma loo.

Moebrändi KYLLIKE looming on suurepärane näide sellest, et kvaliteetne ja klassikaline rõivas võib olla üllatuslikult põnev ja kaunistada kandjat ka pärast hooaja vahetumist.

Müügikohad: Vene 12, Tallinn ja stuudio ARSimajas (Pärnu mnt. 154-221,Tallinn).