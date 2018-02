Neljapäevasel kabinetinõupidamisel arutasid valitsuse liikmed kahaneva rahavastikuga piirkondade elamumajanduse ümberkorraldamise tegevus- ja rahastamiskava, mis hõlmab nii lisatoetusi, regulatiivseid muudatusi kui ka näidisprojekti elluviimist.

Tegevuskava valitsusele tutvustanud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ütles, et elamumajanduse korraldamisel tuleb arvestada rahvastikutrendidega ning luua osaliselt tühjade korterelamute asemele terviklikult asustatud elamute tekkimiseks vajalikud eeldused.

„See hõlmab elamupiirkondade ümberplaneerimist, omavalitsuste ja korteriühistute nõustamist, munitsipaal-üürielamute ehitamist, toimivate õiguslike regulatsioonide kehtestamist ja omandiküsimuste lahendamist. Sellise kompleksse lahenduste paketi elluviimise tulemusena saab võimalikuks toimivate korteriühistutega korterelamute rekonstrueerimine ning kasutusest väljalangenud elamufondi lammutamine,“ täpsustas Palo.

Palo selgitas, et tegemist on mitmeid poliitikaid hõlmava probleemistikuga, mis tuleb lahendada ministeeriumite ja kohalike omavalitsuste koostöös. „Mitte ükski meede eraldiseisvana ei lahenda probleemi, vaja on kompleksset lahendust ja avaliku sektori aktiivset rolli, et vältida olukorra eskaleerumist,“ rõhutas minister.

„Rahvastiku vähenemine ja korterelamute tühjenemine ei ole kitsalt elamumajanduse probleem, vaid laiem regionaalarengu probleem, mis mõjutab sotsiaalmajanduslikku olukorda, paljude leibkondade elamistingimusi, elukeskkonda ja elutähtsate teenuste toimist,“ täpsustas Palo.

Tegevuskava näeb näiteks ette, et suurendatakse kasutusest väljalangenud elamufondi lammutustoetuse piirmäära 60 000 eurolt 100 000le eurole.

Lisaks lepiti kokku, et kahaneva rahvastikuga piirkondadele töötatakse välja meede esmavajalike tehnosüsteemide ja konstruktsioonide rekonstrueerimise toetamiseks. Raha toetuseks taotletakse riigieelarve strateegia läbirääkimiste käigus.

Veel kiideti heaks, et rahandusministeerium kui riigile loovutatud korterite haldaja, kavandab järgmiste aastate kulud riigieelarves. Lepiti ka kokku, et riigihalduse minister koostab tühjenevate korterelamute probleemiga tegelemiseks näidisprojekti elluviimise kriteeriumid.

„Eesmärk on koostöös omavalitsustega töötada välja tingimused ja viia ellu pilootprojekt, mis aitavad omavalitsustel ümber korraldada elamumajandust seal, kus korterelamud on jäänud tühjaks ja seisavad hooldamata, “ ütles riigihalduse minister Jaak Aab.

„Näiteks Ida-Virumaal ja Kagu-Eestis on see tõsine küsimus. Elukeskkond ei tohi soodustada nooremaealiste väljavoolu, vaid vastupidi peab neid juurde tooma. Meie lähiaastate regionaalpoliitilised sammud peavad seda eesmärki võimalikult hästi toetama. Elamumajanduse korrastamisse tuleb suunata lisavahendeid ja ka omavalitsused tuleb tuua meiega ühise laua taha. Me saame midagi ära teha, kuid seda tuleb teha üheskoos. Mul on hea meel, et valitsuses on selles küsimuses üksmeel. Projekte hakatakse rakendama juba järgmisel aastal, “ lisas Aab.

Justiitsministeeriumi eestvedamisel töötatakse aprilli lõpuks välja õiguslike regulatsioonide muutmise kava, eesmärgiga kehtestada toimivad regulatsioonid, mille abil saab lahendada tühjenevate korterelamute ja nendes asuvate korterite omandiküsimustega seotud probleemid.

Loe lisaks: Valitsus arutas lahendusettepanekuid tühjenevate korterelamute murele