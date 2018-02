TV3 ennustussaates "Mida toob aasta 2018?" kinnitas selgeltnägija Marilyn Kerro, et 2018 on hea aasta perelisa saamiseks. Tundub, et nõid pidas selle soovituse all silmas ka iseennast, sest äsja kinnitas Kerro "Seitsmestele", et tõepoolest on pisiperet oodata.

Marilyn Kerro on hoidnud sügisest saati madalat profiili andes pikema intervjuu viimati detsembris TV3 ennustussaate tarvis. Nüüd on rõõmus põhjus teada, mille õigsust kinnitas ka Kerro ise, et beebikõht tema Instagrami kontol kuulub tõesti talle.

