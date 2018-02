Võrumaa elanik Sirje Nestor kirjutab enda Facebooki lehel, et sai kena üllatuse osaliseks, kui leidis metsast õhupallid, mis olid lendu lastud Leedu 100. sünnipäeva puhul.

Leedukad lasid enda riigi 100. sünnipäeva puhul Kaunasest lendu kolm punti enda lipuvärvides õhupalle: kollased, rohelised ja punased. Üks neist maanduski võrumaalase metsas.

"Juba reedel õhtupoole nägin, et meie metsa servas on rohelised õhupallid kirjadega. Ümbrikutel olid ka aadress. Facebookist avastasin, et need on Leedust koolilaste saadetud. Saatsin neile pildid ja tervitused," rääkis Nestor, kuidas kirjad talle rõõmu valmistasid.