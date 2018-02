Täna pärastlõunal hakkavad politseinikud Tallinna ümbruses kontrollima, kas reisijad on kaugliinibussides turvavöö kinnitanud.

„Teadmine, et bussides, kus turvavöö on olemas, tuleb see ka kinnistada, on väga väike. Seepärast peatame mõneks minutiks bussid, mis liiguvad liinidel Tallinn-Narva, Tallinn-Tartu ja Tallinn-Pärnu ning vaatame, milline pilt meile avaneb,“ ütles Põhja prefektuuri liiklusjärelvalvekeskuse patrulltalituse juht Varmo Rein.

Reinu sõnul on pole eesmärk midagi muud kui teadlikkust suurendada. „On reisijaid, kes arvad, et bussiga õnnetusse sattumine on vähetõenäoline või on buss piisavalt turvaline ja juht niivõrd osav, et suudetakse kokkupõrkeid vältida. Reaalsuses juhtub bussidega samamoodi õnnetusi nagu iga teise sõidukiga. Ja kui vööd peal ei ole, siis on vigastused raskemad. Nii et kinnitage turvavöö ja võimalusel ka oma pagas,“ rääkis Rein. Lisaks turvavööde kinnitamisele kontrollitakse reisibusside tehnilist seisukorda.

„Kohe on käes koolivaheaeg ja kui koolipere plaanib ekskursiooni, siis tuleks tellida buss, millel on olemas turvavööd. Vanemad ja õpetajad peaksid lastele meelde tuletama, et turvavöö tuleb ka bussis peale panna,“ lausus Rein.

Sel aastal on juhtunud busside osalusel 13 inimkannatanuga õnnetust. Neis sai surma üks ja vigastada veerandsada inimest.