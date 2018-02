Heinz Valk käis täna külas Vikerraadio hommikuprogrammis. Teatavasti on Valk tuntud oma tunnuslause "Ükskord me võidame niikuinii" poolest. Saatejuht Taavi Libe küsimuse peale, kas me siis võitsime, vastas Valk, et loomulikult võitsime.

"Issand jumal, kui mõelda, millises sopas me olime 30 aastat tagasi," meenutas Valk Vikerraadio hommikuprogrammis. "Mul tuleb lausa iiveldus peale, kui peaks veelkord midagi sellist üle elama. Kui me peame silmas seda, kus me olime ja kus oleme praegu ning kus on meie tollased kaaskannatajad, siis on saatus meie vastu helde olnud. Eks Eesti rahvas ole ka ise pingutanud mehe moodi."

Valk lisas, et virisejad ja vingujad peaks natuke ajas tagasi minema ja mõtlema. Siis saaks nad ehk aru, kui kaugele on eestlased tegelikult jõudnud.

"Ma toetan seda põhimõtet, et mitte ükski kord varasemas eestlaste ajaloos pole meie rahvas elanud nii hästi kui praegu. Aga eks alati ole rahulolematuid. Ideaalset aega ei tule inimkonnal kunagi, kus kõik oleks rahul," nentis Valk.